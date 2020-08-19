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"От нас ушел великий украинец": Зеленский отреагировал на смерть Патона

"От нас ушел великий украинец": Зеленский отреагировал на смерть Патона

Борис Патон

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Бориса Патона, о смерти которого стало известно накануне, грандиозной личностью и выразил соболезнования семье и близким ученого. Об этом Глава государства написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец", - написал Президент.

Он также отметил, что искренне благодарен судьбе за то, что ему в жизни выпала возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем.

"Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени", - добавил Зеленский, выразив соболезнования семье и близким ученого.

Как сообщал УНН, ранее сегодня стало известно, что в возрасте 101 года умер президент Национальной академии наук Украины Борис Патон.

Источник: УНН
Теги: смерть, Борис Патон, ученые, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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