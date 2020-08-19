Средства на лечение, справедливые зарплаты и прозрачность: Степанов о пересмотре тарифов на следующий год

КИЕВ. 19 августа. УНН. Тарифы на следующий год будут пересматривать с учетом прозрачности, того, чтобы за эти средства можно было пролечить человека, а также справедливых заработных плат медикам. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга после рабочей поездки в Донецкую область, передает УНН.

"Если мы говорим о пересмотре тарифов, конечно, я это неоднократно подчеркивал, что мы на следующий год, у нас тарифы утверждены на год, мы будем обязательно просматривать не только саму стоимость тарифов, а мы говорим о самом подходе... Он должен быть прозрачным... Что действительно за эти средства можно пролечить человека, выписать этого человека, уже человека, который выздоровел. И, конечно, при составлении этих тарифов, то, что мы на следующий год говорим, мы будем закладывать справедливую заработную плату для врачей", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что позиция Президента Украины Владимира Зеленского и его лично - что заработная плата медиков должна быть радикально увеличена.

"Я думаю, что мы за несколько лет полностью исправим эту ситуацию и врач будет, так как должен быть, такой, очень престижной специальностью", - добавил Максим Степанов.

Напомним, ранее Степанов заявлял, что зарплата врача должна стартовать от 20-25 тыс. гривен.