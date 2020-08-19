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Депутаты могут обжаловать решение НСТУ о недопуске мальчика на детское Евровидение - Матиос

Депутаты могут обжаловать решение НСТУ о недопуске мальчика на детское Евровидение - Матиос

Анатолий Матиос

КИЕВ. 19 августа. УНН. Народные избранники могут обратиться в Окружной административный суд города Киева и обжаловать решение НСТУ о недопуске 12-летнего Максима Ткачука из Волыни к отбору на конкурс "Детское Евровидение-2020". Об этом сказал бывший Главный военный прокурор, юрист Анатолий Матиос в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

"Ребенок, который поет о партизанском отряде на территории современной Молдовы, которая точно не является Советским Союзом - это нонсенс, когда его обвиняют в какиой-то политической ангажированности... Вместо того, чтобы давать депутатский запрос - просто можно, будучи народным избранником, обратившись в обычный... законно действующий Окружной административный суд и обжаловать положение. Которое придумано, прописано, членами наблюдательного совета НСТУ", - сказал Анатолий Матиос.

Напомним, в Украине снова скандал с Евровидением и РФ: мальчика не пустили на конкурс.

Источник: УНН
Теги: Украина, Евровидение, Матиос
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