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Степанов об отмене местных выборов: мы не рассматриваем закрытие всей страны

Степанов об отмене местных выборов: мы не рассматриваем закрытие всей страны

КИЕВ. 19 августа. УНН. В стране действует адаптивный карантин и в Минздраве не рассматривают закрытия всей страны на карантин. Так прокомментировал министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмену местных выборов во время брифинга после рабочей поездки в Донецкую область, передает УНН.

"У нас в стране действует адаптивный карантин, который предусматривает различные уровни опасности. То есть, мы не рассматриваем сейчас вопрос или какого-то закрытия всей страны, как некоторые какие-то ужасы нагоняют. Мы говорим именно, что в зависимости от эпидемиологической ситуации, в разном регионе может быть введен разный уровень опасности. Более того, даже если вводится "красный" уровень опасности, то он вводится на две недели. Если за две недели меняется ситуация - то он, конечно, или переходит в "оранжевый", или даже в более легкий такой, "желтый" уровень опасности", - сказал Максим Степанов, отвечая на вопрос, рассматривают ли они возможность отмены местных выборов из-за распространение COVID-19.

По его словам, сейчас говорить о закрытии чего-то - неуместно.

"Я уверен, что если мы будем двигаться по тем правилам, которые установлены в государстве - у нас все спокойно и вовремя пройдет. И никаких срывов не будет", - добавил Степанов.

Напомним, в Минздраве сообщили, при каких условиях могут перенести местные выборы.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Минздрав, карантин, Максим Степанов
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