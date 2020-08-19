Кулеба посетит Херсонскую область: будет говорить про туризм и инвестиции в регион

КИЕВ. 19 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит поездку в Херсонскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, передает УНН.

“20-21 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во главе делегации иностранных дипломатов совершит поездку в Херсонскую область для презентации потенциала региона в области туризма, бизнеса и инвестиций”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав делегации вошли около 20 руководителей иностранных дипломатических миссий и представительств международных организаций в Украине.

“Дмитрий Кулеба вместе с иностранными дипломатами посетят ряд объектов в Херсонской области, в частности, Винодельческое хозяйство князя П.М.Трубецького, мощности ОАО „Чумак“, которое является одним из крупнейших предприятий пищевой отрасли в Украине, биосферный заповедник „Аскания-Нова“ им. Ф.Э. Фальц-Фейна, который входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО”, — отметили в пресс-службе.

Добавляется, что в поездке делегацию будет сопровождать руководство Херсонской ОГА, Торгово-промышленной палаты Украины, представители украинского бизнеса.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу разработать меры по поддержке культуры и культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма в рамках “Большого строительства”.