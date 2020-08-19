Матиос спрогнозировал тотальный разгром монобольшинства на местных выборах

КИЕВ. 19 августа. УНН. Бывший Главный военный прокурор, юрист Анатолий Матиос спрогнозировал тотальный разгром политического монобольшинства на местных выборах. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

“Я предвижу тотальный, тотальный просто, разгром политического монобольшинства на местных выборах. Но самое главное, что и там подводная мина заложена — до сих пор ЦИК не сказала, как 139 районов должны сформировать избирательные комиссии. Потому что нет печатей и нет юридических образований. А так, как они все делают — сначала задекларировали — через 8 месяцев вспомнили — то так у нас и выборы не состоятся”, — сказал Анатолий Матиос.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Минздраве не рассматривают закрытия всей страны. Об этом он сказал, комментируя вопрос об отмене местных выборов.

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