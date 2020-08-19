ЕС не признает результатов президентских выборов в Беларуси

КИЕВ. 19 августа. УНН. Главы государств и правительств стран-членов ЕС не признают результат недавних президентских выборов в Беларуси. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 19 августа, после проведения чрезвычайного саммита ЕС. Саммит продолжался несколько часов и проводился в формате видеоконференции, передает УНН со ссылкой на DW.

“Голосование не было ни свободным, ни честным, поэтому результаты этих выборов признавать нельзя”, — сказала Меркель, цитирует информагентство Reuters. По словам Меркель, в ЕС нет “никакого сомнения” относительно того, что во время волеизъявления граждан в Беларуси были “массивные нарушения”.

Меркель также подчеркнула, что ЕС осуждает насилие против демонстрантов. Всех задержанных должны отпустить, подчеркнула она.

Канцлер ФРГ также сказала, что пыталась лично связаться с Александром Лукашенко. Однако, как отметила Меркель, это было отклонено. Поэтому, по ее словам, Германия не может отыгрывать роль настоящего посредника, ведь посредником можно быть только тогда, когда имеешь связь со всеми сторонами. В то же время представители гражданского общества, которые мирно протестуют, должны получить честный шанс, убеждена канцлер ФРГ.

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Председатель Европарламента Давид Сассоли тоже предостерег от иностранного вмешательства во внутренние дела Беларуси. Есть “все основания опасаться эскалации репрессий и военной интервенции”, — заявил он на открытии саммита. “Вмешательство извне в кризис (...) было бы неприемлемым”, — добавил Сассоли. Урегулирование конфликта вокруг результатов президентских выборов может быть найдено только в рамках “нормального демократического процесса”, подчеркнул политик, слова которого приводит DW.