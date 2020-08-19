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МИД Литвы внес Лукашенко в список невъездных лиц

МИД Литвы внес Лукашенко в список невъездных лиц

КИЕВ. 19 августа. УНН. МИД Литвы внес президента Беларуси Александра Лукашенко в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщает Delfi, передает УНН.

Вместе с Лукашенко в списке оказались еще 31 человек, которые, по мнению властей Литвы, причастны к фальсификации итогов голосования на выборах и неоправданного применения силы к протестующим.

Список для вступления в силу должен будет утвердить МВД Литвы.

Ранее 19 августа лидеры Евросоюза провели экстренный саммит по ситуации в Беларуси. По его итогам они сообщили о непризнании результатов выборов и выразили поддержку протестующим. На руководство страны, заявили в ЕС, будут наложены персональные санкции.

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Источник: УНН
Теги: Литва, Беларусь, Лукашенко
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