В КГГА показали на каком этапе находится установка наибольшего флага Украины
КИЕВ. 20 августа. УНН. Киевская городская госадминистрация показала на каком этапе находится установление флагштока для крупнейшего флага Украины, передает УНН.
“На финальном этапе установки флагштока для самого большого, главного флага Украины”, — сообщили в пресс-центре КГГА.
В городской госадминистрации напомнили, что сам флаг поднимется уже накануне Дня государственного флага.
Ранее УНН получил в распоряжение план мероприятий по подготовке и празднованию в городе Киеве Дня Государственного Флага Украины и 29-й годовщины Независимости Украины, утвержденный накануне, 17 августа, Киевским городским головой.
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План предусматривает, в частности, содействие в подготовке и проведении церемонии открытия сооружения флагштока и поднятия Государственного Флага Украины на территории мемориального комплекса “Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне” на Лаврской.
Предполагается также “включение праздничной иллюминации в центральной части Киева” 23 и 24 августа.
24 августа запланировано проведение парусной регаты “День Независимости”.
Также в плане значится “содействие в подготовке и проведении торжественных мероприятий с участием руководства государства и города на Софийской площади и Михайловской площади”, и в “проведении молебнов за украинский народ” 24 августа.
Как сообщал УНН, 12 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины Независимости Украины.
Согласно документу, правительство должно разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины Независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни COVID-19.