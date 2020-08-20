В КГГА показали на каком этапе находится установка наибольшего флага Украины

Предполагается также “включение праздничной иллюминации в центральной части Киева” 23 и 24 августа.

24 августа запланировано проведение парусной регаты “День Независимости”.

Также в плане значится “содействие в подготовке и проведении торжественных мероприятий с участием руководства государства и города на Софийской площади и Михайловской площади”, и в “проведении молебнов за украинский народ” 24 августа.

Как сообщал УНН, 12 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины Независимости Украины.

Согласно документу, правительство должно разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины Независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни COVID-19.