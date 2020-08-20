Вице-канцлер Германии: Лукашенко должен уйти в отставку

КИЕВ. 20 августа. УНН. Министр финансов, вице-канцлер ФРГ и кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко должен покинуть свой пост. Об этом он заявил в среду, 19 августа, в интервью изданию Funke Mediengruppe, передает УНН со ссылкой на DW.

“Нынешний правитель Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку”, — сказал Шольц. Он подчеркнул, что ЕС должен иметь в виду стремление демократического движения в Беларуси и иметь “хорошие и дружеские отношения как с Россией, так и с Евросоюзом”. “Мы должны активно поддерживать процесс самостоятельного освобождения граждан Беларуси. Речь не идет о создании новых сфер влияния”, — добавил вице-канцлер Германии.

После того, как ЦИК Беларуси объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов 9 августа, в стране не утихают массовые протесты. В первые дни ОМОН жестко разогнал демонстрацию, были задержаны несколько тысяч демонстрантов. 16 августа в Минске прошла массовая акция протеста в белорусской истории. В ней приняли участие не менее 200 тысяч человек. Оппозиция требует признать результаты выборов недействительными и провести новое голосование — по международным стандартам, в присутствии наблюдателей и с другим составом ЦИК.