Степанов представил и.о. ректора Донецкого медуниверситета

КИЕВ. 20 августа. УНН. Во время рабочей поездки на восток Украины министр здравоохранения Максим Степанов представил и.о. ректора Донецкого национального медицинского университета Майю Ермолаеву, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Война внесла серьезные коррективы в работу Донецкого национального медицинского университета. Но благодаря его команде заведение удалось сохранить. Да, пока не в том виде, который был до войны. Но мы планируем вернуть университету ведущее место среди учреждений медицинского образования. И первый важный шаг на пути к этому - назначение новой исполняющей обязанности ректора. Майя Ермолаева всю свою докторскую и научную жизнь работала в Донецком национальном медицинском университете и понимает, какие шаги нужно сделать для восстановления ведущих позиций заведения", - рассказал глава Минздрава.

Сообщается, что на сегодня в ДНМУ учится 2718 студентов. По окончании 2019-2020 учебного года выпускниками ДНМУ будут 223 студента.

"Подготовка медицинских кадров - важный вопрос для нас. Ведь сейчас около 5000 врачебных должностей остаются неукомплектованными, среди них и медико-профилактического профиля: врачи-инфекционисты, врачи-эпидемиологи, врачи-вирусологи. Потребность в врачах-педиатрах также растет каждый год", - отметил Максим Степанов.

Также Министр здравоохранения рассказал о завершении работы над планом создания Донецкой областной больницы, которая, кроме того, станет высокоспециализированной университетской клиникой.

Как сообщал УНН, ранее Степанов заявил, что у Министерства здравоохранения есть амбициозный проект по строительству многопрофильной больницы в Донецкой области.