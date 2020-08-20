Учеба в условиях карантина: главам ОГА поручили проинспектировать готовность школ

КИЕВ. 20 августа. УНН. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев провел селекторное совещание с председателями областных государственных администраций и отметил, что они должны лично проинспектировать школы до нового учебного года на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Новый учебный год стартует меньше чем через две недели. Большинство наших сограждан беспокоит вопрос - как он начнется, как будет происходить его организация с учетом ограничений "красных", "оранжевых" и "желтых" зон. МОН курирует этот процесс, и мы ожидаем слаженного начала учебного года и максимальный уровень коммуникации для родителей и педагогических коллективов", - заявил Чернышов.

По его словам, страна входит в турбулентный режим этой осенью.

"Однако наша цель остается неизменной: до сентября запланированные школы должны быть готовы, а школьники должны сесть за парты в обновленных, максимально комфортных для обучения классах. Поэтому прошу руководителей областей лично проинспектировать все школы к новому учебному году", - добавил Чернышов.

Также он отметил, что благодаря "Большому строительству" в Украине появится 7000 новых мест в школах, а 27 000 школьников смогут учиться в улучшенных условиях.

"В целом до конца года планируется открыть около 100 школ, которые восстанавливают, ремонтируют или реконструируют в рамках программы "Большое строительство", - добавил он.

"Вы все должны сделать быстро, но главное - качественно", - акцентировал он, обращаясь к руководству областей.

Напомним, МОН презентовало онлайн-курс о дистанционном и смешанном обучении, регистрация на который открыта для педагогов и руководителей учреждений общего среднего и профессионально-технического образования.



