В кандидаты в члены теризбиркомов подали около 160 человек, которые уже умерли - ОПОРА

КИЕВ. 20 августа. УНН. В партийных списках кандидатов для территориальных избирательных комиссий перед местными выборами 25 октября уже обнаружено около 160 человек, которые умерли. Об этом заявила в ходе круглого стола глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает корреспондент УНН.

"По информации, которая сейчас имеется, есть проблема использования персональных данных граждан без их согласия для того, чтобы быть зарегистрированными, поданными. Решение по отдельным людям принято членами территориальных избирательных комиссий. Потому что у нас есть упрощение в процедуре подачи - а именно отсутствие заявления со стороны лица на готовность работать в избирательной комиссии. Эти заявления должны были бы быть, но они хранятся в политической партии, они не предоставляються к пакету документов для ЦИК", - сказала Айвазовская.

По ее словам, уже известны факты, когда политические партии вносят в перечень кандидатов в члены ТИК фамилии людей, которые уже умерли. Она добавила, что ЦИК имеет доступ к реестру избирателей и может проверять такую информацию.

"Насколько мне известно, обнаружено около 160 таких лиц, которые уже умерли, но они представлены на должность членов ТИК", - добавила Айвазовская.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий.



