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В Минздраве анонсировали проект по обучению персонала экстренной медпомощи

В Минздраве анонсировали проект по обучению персонала экстренной медпомощи

КИЕВ. 20 августа. УНН. Министерство здравоохранения вскоре начнет масштабный проект по обучению персонала для отделений экстренной медицинской помощи. Об этом во время брифинга сказала заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.

"Уже совсем скоро начинаем масштабный проект по обучению персонала отделений экстренной медицинской помощи - хирургии одного дня, инсультных отделений. Это означает новое качество медицины, экстренной медицинской помощи. Новое качество emergency department. Новое качество медицины для каждого из нас. Новые подходы. Новые высокие стандарты. Чтобы люди были уверены - если случится беда - их спасет экстренка", - сказала Светлана Шаталова.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов представил план реформы экстренной медицинской помощи до 2023 года.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, медицинская помощь, обучение
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