Правительство ликвидировало Инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков

КИЕВ. 20 августа. УНН. Кабинет министров Украины ликвидировал Инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков. Об этом в своем Facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.

"Важный шаг к упрощению системы подготовки и дипломирования моряков сделан. Правительство поддержало постановление, которым запускается процесс ликвидации Инспекции по подготовке и дипломированию моряков и ее представительств", - пишет министр.

Он добавил, что функции Инспекции передадут Морской администрации. Она будет заниматься подготовкой, оценкой компетенции и дипломирования моряков - выдавать послужные книги моряка и подтверждение признания дипломов, вести единый госреестр документов моряков, создавать государственные квалификационные комиссии и проводить аттестацию инструкторов учебно-тренажерных заведений.

Соответствующие изменения - первый шаг к упрощению системы подготовки и дипломирования моряков, пишет Криклий. Упрощение также предусматривает внедрение удобных цифровых сервисов, в частности, электронного кабинета моряка https://sea.e-transport.gov.ua

"Это позволит исключить коррупцию, а также освободит моряков от посредников и необходимости личного присутствия", - информирует министр.