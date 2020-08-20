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ООС: с начала суток зафиксировано одно нарушение "режима тишины" вблизи Авдеевки

ООС: с начала суток зафиксировано одно нарушение "режима тишины" вблизи Авдеевки

КИЕВ. 20 августа. УНН. С начала суток до полудня со стороны боевиков было зафиксировано одно нарушение "режима тишины" вблизи Авдеевки. Об этом сообщил полковник Максим Праута из пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.

"С начала текущих суток до полудня на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. В то же время, на Донецком направлении около 10 часов утра противник пытался спровоцировать защитников Авдеевки, применив пулемет большого калибра. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины на это нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ оружие в ответ не использовали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил как в прошлые, так и в текущие сутки не было. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой.

Как сообщалось ранее в УНН, за минувшие сутки боевики три раза обстреляли украинские позиции .

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, Авдеевка, обстрелы, нарушение, ООС
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