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Развитие Херсонской области будет способствовать возвращению Крыма - Зеленский

Развитие Херсонской области будет способствовать возвращению Крыма - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 20 августа. УНН. Если рядом с оккупированным Крымом будет успешная Херсонская область, то его возвращение произойдет гораздо быстрее. Об этом сказал во время своего выступления в Херсоне Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Херсонская область имеет все, нет только одного - нет другого выхода, чем стать бриллиантом Украинского Юга. И это не желание, это наша задача. И напоследок - совсем рядом Украинский Крым, он обязательно к нам вернется, и я уверен, когда рядом с нимм будет цветущая сияющая успешная Херсонская область - это возвращение произойдет гораздо быстрее", - сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область.

Источник: УНН
Теги: Крым, Херсон и Херсонская область, Владимир Зеленский

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Зеленский Владимир
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