Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,23 -0,1177  EUR: 32,50 0,1891 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В тюрьмах Украины содержатся более 5 тыс. человек за преступления в сфере оборота наркотиков
В тюрьмах Украины содержатся более 5 тыс. человек за преступления в сфере оборота наркотиков
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
7695

В Минздраве сообщили об обеспеченности больниц первой волны при "наихудшем сценарии" пандемии

В Минздраве сообщили об обеспеченности больниц первой волны при "наихудшем сценарии" пандемии

КИЕВ. 20 августа. УНН. Больницы первой волны в Украине на сегодняшний день обеспечены средствами индивидуальной защиты примерно на три месяца. Об этом во время онлайн-обсуждения в четверг сказала заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.

"Что касается обеспеченности в среднем больниц первой волны: по данным мониторинга, в большинстве областей мы имеем обеспеченность средствами индивидуальной защиты примерно на три месяца. Однако, по всем категориям, а по некоторым, например, наибольшая потребность сейчас в перчатках и многоразовых масках, которые используются в больницах", - сказала Шаталова.

Вместе с тем она отметила, что по разным областям ситуация отличается.

"Так, где мы видим наибольшее количество больных, то до двух месяцев обеспечены: Винницкая, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черкасская, Харьковская, Тернопольская области. Что касается наилучшей защиты от коронавирусной болезни - это защита для врачей первой волны: Киева, Волынской, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской и Хмельницкой областей. Средний уровень - до 60 дней: это Житомир, Закарпатье, Львов, Николаев, Одесса, Чернигов и Черкассы", - отметила заместитель министра.

По ее словам, на сегодня это "ситуация при наихудших сценариях".

Как сообщал УНН, министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что украинским больницам не хватает финансирования, а врачи говорят, что это не то, чего они ожидали от медицинской реформы.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, больницы, Коронавирус, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.