Минздрав завершил выбор организаций для поставки лекарств за средства 2020 года

КИЕВ. 20 августа. УНН. Министерство здравоохранения завершило выбор специализированных международных организаций для заключения договоров на поставку лекарств и медицинских изделий за счет бюджета 2020 года. Об этом во время брифинга сказала заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.

"Вчера министерство завершило выбор специализированных международных организаций для заключения договоров на поставку лекарственных средств и медицинских изделий за счет бюджета 2020 года. Сейчас также наш блок финансово-экономический готовит предложения в бюджет Украины 2021. Поэтому у нас впереди очень-очень много работы. В министерство поступают различные запросы по поводу закупок", - сказала Светлана Шаталова.

Она отметила, что для успешной коммуникации хотела бы остановиться на механизме, определенном государством относительно регламента проведения этих закупок. Так, в бюджете заложена программа "Общественное здоровье и борьба с эпидемиями", по которой происходит функционирование лабцентров и проведение тестов, а также мониторинг санепидемситуации. Ответственными за нее является ЦОЗ и директорат общественного здоровья. Средства распределяются по регионам, где расположены лабцентры. В том числе, средства на заработную плату.

"Я бы хотела подчеркнуть, что Минздрав не проводит на сегодня торги, не выбирает исполнителей, не определяет победителей. То есть, непосредственной функции, что называется "проведение закупок", Минздрав не осуществляет. Эти полномочия сейчас делегированы в части средств индивидуальной защиты ГП "Медицинские закупки Украины", а в части приобретения дополнительного лабораторного оборудования - лабораторным центрам в регионах", - добавила Светлана Шаталова.

Напомним, в мае в Минздраве рассказали о проблеме с закупками лекарственных средств.