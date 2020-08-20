Украина онлайн будет праздновать День независимости со всем миром: готовится шестичасовой марафон

КИЕВ. 20 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины разработало специальный формат празднования Дня независимости Украины со всем миром в онлайн-формате, организовав шестичасовой марафон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В этом году Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским Институтом подготовило специальный формат всемирного празднования Дня Независимости Украины - большой онлайн-марафон. Марафон продлится почти шесть часов", - говорится в сообщении.

Так, в программе марафона: приветствие со всего мира, непревзойденные украинские пейзажи, включение с креативной студии МИД, Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо", сет DJ Sky на фоне Карпатских гор, знакомство с украинскими фэшн брендами, поздравления ONUKA, NK и других украинских звезд, приготовления борща с Евгением Клопотенко.

"Язык онлайн-марафона - английский. Онлайн-марафон будет транслироваться на официальной фейсбук-странице Украине и на страницах украинских посольств", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Киеве ко Дню Государственного Флага Украины и 29-й годовщине Независимости Украины состоится ряд торжественных, культурных и спортивных событий. В КГГА уже утвердили соответствующий план мероприятий.