В ВР хотят создать ВСК по мотивам расследования Kroll

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Верховной Раде с 1 сентября намерены создать ВСК с целью расследовать схемы вывода средств из "ПриватБанка" с участием 6 оффшорных компаний, аффилированных с семьей Суркисов. Об этом заявил нардеп Михаил Бондарь, пишет "ДС", передает УНН.

Отмечается, что речь идет о фактах, которые обнародованы в СМИ со ссылкой на расследование американской компании Kroll.

"В документах, опубликованных сначала в иностранной прессе, а затем и в украинской, говорится, что шесть оффшорных компаний, в частности, Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments были созданы в один и тот же день по одному и тому же адресу. Через них реализовывалась схема вывода из "ПриватБанка" 150 млн долл.

Указанные компании аффилированы с семьей Суркисов, и сегодня они являются истцами против Украины в деле "Привата". Оффшоры требуют оплатить им еще 350 млн долларов якобы процентов по депозитам, которые, в свою очередь, были более чем в 5 раз выше среднестатистических в банках Кипра", - говорится в публикации.

По факту указанного расследования Kroll, которое разоблачает схему отмывания средств "ПриватБанка", должно быть открыто уголовное производство, считает нардеп Бондарь. И сейчас этого не происходит "из-за дружественных отношений украинских олигархов с правоохранительными органами в Украине", говорит он.

"Но замолчать это не удастся. Это не небольшой конфликт внутри государства, это уже международный масштаб и имидж Украины. Будет обращение, мы будем требовать открыть уголовное производство. А еще будем создавать в стенах парламента ВСК и всячески помогать это расследовать. Раз правоохранители не хотят это делать - сделаем мы", - цитирует политика "ДС".

Напомним, как писал УНН, по словам экс-министра экономики Тимофея Милованова, НАБУ уже должно прорабатывать аудит Kroll о схеме оффшоров Суркисов и "Приват".

А в "Слуге народа" уже заявили, что если правоохранители и в дальнейшем будут игнорировать отчет Kroll, то вопрос о его рассмотрении будет вынесен на заседание комитетов ВРУ.