Зеленский оценил начало работы Кравчука в "Минске"

КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский очень доволен работой первого президента Леонида Кравчука в Трехсторонний контактной группе по Донбассу. Об этом Глава государства сказал в четверг журналистам во время поездки в Херсонскую область, передает корреспондент УНН.

"Я считаю, что наша Трехсторонняя контактная группа полностью возродила "минские" заседание, я считаю, они вдохнули... в "Минск" жизнь. Это я считаю... я говорю о том моменте, когда там был еще Леонид Кучма. В целом, сейчас, я очень доволен Леонидом Кравчуком", - сказал Президент.

Он отметил также, что уже месяц боевых ранений и боевых жертв на фронте нет, и Президент назвал это "большим достижением".

"Мы постоянно должны встречаться, пусть в видеоформате из-за COVID-19, пока в "минском процессе", но мы должны встречаться, чтобы эта конструкция не развалилась. Это очень сложно", - добавил глава государства.

Напомним, по информации ОБСЕ, участники Трехсторонней контактной группы на заседании 19 августа решили, что "меры по усилению режима прекращения огня" на Донбассе успешно действуют, однако не смогли обсудить вопросы повестки дня, направленные на имплементацию "минских соглашений".