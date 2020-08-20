Сейчас обсуждается выделение 55 млн грн для финансирования онкоцентра в Харькове - Кучер

КИЕВ. 20 августа. УНН. На уровне правительства обсуждается возможность выделения 55 млн грн для финансирования областного онкоцентра, строительство которого было заморожено. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Относительно онкоцентра, мы включили в объект "Большого строительства" на 2021 год, уже подали документы потому что это крайне важный центр для всей восточной Украины. На сегодня, я лично уже трижды был у Премьер-министра Украины, я разговаривал с ним, когда он был с рабочим визитом здесь... Подан законопроект, чтобы изменить, чтобы отдельной строкой вставить финансирование нашего онкоцентра. Сейчас сумма которая обсуждается - это 55 млн грн", - рассказал Кучер.

Напомним, в 2018 году в Харькове возвели фундамент нового онкоцентра, и после этого строительство было заморожено.

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