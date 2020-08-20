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В ТКГ подтвердили встречу советников в "нормандском формате" - Зеленский

В ТКГ подтвердили встречу советников в "нормандском формате" - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 20 августа. УНН. Участники заседания Трехсторонней контактной группы во время встречи накануне подтвердили встречу советников глав государств "нормандской четверки". Об этом сказал в четверг Президент Владимир Зеленский журналистам во время поездки в Херсонскую область, передает корреспондент УНН.

"Вопрос, о котором, в принципе, договорились (во время встречи в ТКГ - ред.) - это 20 участков разминирования... И передали списки на обмен. В списках на обмен еще не получили мы полностью списки с той стороны. Далее, подтвердили встречу советников в нормандском формате. Это говорит о том, что после советников будем ждать продолжения и встречи лидеров Нормандии. На сегодня оно не стоит на месте. Доволен ли я - да, я хочу больше - да ", - сказал Глава государства.

Напомним, по информации ОБСЕ, участники Трехсторонней контактной группы на заседании 19 августа договорились, что "меры по усилению режима прекращения огня" на Донбассе успешно действуют, однако не смогли обсудить вопросы повестки дня, направленные на имплементацию "минских соглашений".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Нормандский формат, Нормандская четверка, Президент, Владимир Зеленский
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