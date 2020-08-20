Эксперт рассказал, почему Коломойский "подсиживает" министра энергетики

КИЕВ. 20 августа. УНН. Последние события на энергорынке, а именно - митинг атомщиков под Кабмином с требованием уволить Ольгу Буславец с должности руководителя Минэнерго - называют интригами бизнесмена Игоря Коломойского. Он давно видит в кресле министра энергетики своего человека. Чем это грозит, рассказал УНН эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

"Он давно пытается и будет продолжать пробовать расшатать кресло министра, чтобы в него сел тот же Олег Семинский (заместитель главы энергетического комитета ВР - ред.). Потому что, в принципе, Семинский остается в обойме группы Коломойского. Это делается потому, что Коломойский рассматривает рынок энергетики через призму необходимых для себя целей, которые надо реализовать. И это не правильно", - говорит эксперт.

Традиционно осенью в Украине растут цены на электроэнергию, говорит Корольчук. Экономически обоснованно, вместе с ростом цен на энергоносители. Нападки группы Коломойского на в. о. министра подкреплены желанием бизнесмена платить за электроэнергию ниже рыночной цены, считает Корольчук.

"Они готовятся к росту цен и хотят взять под контроль это направление", - добавляет он.

Если министерство энергетики возглавит "человек Коломойского" - отрасль обречена на провал, прогнозирует эксперт.

"Не важно, кто это будет - Семинский, или кто-то другой. Но если это будет человек, близкий к Коломойскому - это будет иметь негативный эффект.

Думаю, что Коломойскому лучше искать компромиссы с действующим министром, а не проталкивать своего человека. Но, понимая его позицию, это вряд ли произойдет", - добавил он.

Ранее СМИ сообщали о схемах Коломойского на "Центрэнерго", который теперь заявляет о нехватке средств накануне отопительного сезона.