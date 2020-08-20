Новые карантинные зоны в Украине: Харьков стал "оранжевым"

КИЕВ. 20 августа. УНН. К "оранжевой" зоне уже скоро будут отнесены в частности, три города и один район на Волыни, четыре города и один район на Закарпатье, один район Киевской области, шесть городов и один район в Ивано-Франковской области, семь городов и 20 районов Львовской области. Также в "оранжевую" зону перейдет Харьков. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает УНН.

Так, Немчинов сообщил, что к "оранжевой" зоны будут отнесены:

- город Владимир-Волынский, Луцкий, Любашевский и Маневицкий районы Волынской области;

- города Ужгород и Чоп, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Богородчанский, Кольский, Коломыйский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области;

- Киево-Святошинский район Киевской области;

- города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Роздол, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области;

- город Измаил, Белгородской, Николаевский, Овидиопольский и Сиротский районы Одесской области;

- город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;

- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;

- город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;

- город Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбоцкий, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокорянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Также по его словам, к "желтой" зоне будут отнесены:

- Киев;

- города Луцк и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Ратновский и Старовыжевский районы Волынской области;

- города Житомир, Коростень и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

- города Мукачево и Хуст, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

- город Яремче, Верховенский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

- города Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Макаровский и Фастовский районы Киевской области;

- города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области;

- город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Корецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

- город Сумы, Кролевецкий, Недрыгайловский, Ахтырский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

- Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Казовский, Лановецкий, Подволочиский, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области;

- Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;

- города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Белогорский, Волочиск, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский и Старосинявский районы Хмельницкой области.

Он отмечает, что с 00:00 часов 24 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Напомним, за 10 дней количество новых случаев COVID-19 за сутки выросло с одной до двух тысяч.