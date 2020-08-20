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Зеленский выступает за принятие закона об эффективном использовании водного транспорта

Зеленский выступает за принятие закона об эффективном использовании водного транспорта

КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступает за принятие закона о внутреннем водном транспорте, что позволит развить дешевый вид грузовых перевозок и сохранит украинские автодороги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Во время общения с представителями СМИ в Херсонской области Президент отметил, что сейчас государство вкладывает миллиарды гривен в ремонт и строительство автомобильных дорог, а потом ими движутся перегружены фуры и разрушают дорожное полотно.

"Страна должна иметь несколько путей перевозок. Водный транспорт - один из самых дешевых видов перевозок", - отметил Зеленский.

По его словам, законопроект о водном транспорте находится на рассмотрении в профильном комитете Верховной Рады, но относительно его окончательной редакции идут споры среди депутатов.

"Уверен, что мы проголосуем этот закон, и заработает этот вид транспорта, который нам очень нужен. И будем развивать судоходство и перевозки", - подчеркнул Зеленский.

Также сообщается, что принятие закона будет способствовать увеличению грузопотока в 35 млн тонн в год; сохранению дорог и экономии 1 млрд грн на ремонт дорожного покрытия в течение четырех лет.

Напомним, Верховная Рада должна одобрить законопроект о внутреннем водном транспорте осенью.

Источник: УНН
Теги: Украина, транспорт, Президент, Владимир Зеленский
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