Зеленский выступает за принятие закона об эффективном использовании водного транспорта

КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступает за принятие закона о внутреннем водном транспорте, что позволит развить дешевый вид грузовых перевозок и сохранит украинские автодороги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Во время общения с представителями СМИ в Херсонской области Президент отметил, что сейчас государство вкладывает миллиарды гривен в ремонт и строительство автомобильных дорог, а потом ими движутся перегружены фуры и разрушают дорожное полотно.

"Страна должна иметь несколько путей перевозок. Водный транспорт - один из самых дешевых видов перевозок", - отметил Зеленский.

По его словам, законопроект о водном транспорте находится на рассмотрении в профильном комитете Верховной Рады, но относительно его окончательной редакции идут споры среди депутатов.

"Уверен, что мы проголосуем этот закон, и заработает этот вид транспорта, который нам очень нужен. И будем развивать судоходство и перевозки", - подчеркнул Зеленский.

Также сообщается, что принятие закона будет способствовать увеличению грузопотока в 35 млн тонн в год; сохранению дорог и экономии 1 млрд грн на ремонт дорожного покрытия в течение четырех лет.

Напомним, Верховная Рада должна одобрить законопроект о внутреннем водном транспорте осенью.