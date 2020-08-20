Президент планирует поставить правительству задачу разработать концепцию развития сел и малых городов

КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратится в Кабинет министров с задачей подготовить концепцию развития сел и небольших городов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Зеленский отметил, что посетил сегодня село Садовое в Херсонской области и пообщался с местными жителями. По мнению Президента, украинские села требуют системного подхода и развития.

"Хотел бы поставить задачу правительству, чтобы они подготовили принципиальный государственный подход к селам и маленьким городкам. Реформа села... Когда должно быть все: лекарства, школа, рабочие места и все работающие органы. Я уже не говорю о том, что у людей просто нет интернета. А какие услуги онлайн мы можем предлагать, если нет интернета?", - подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский выразил убеждение, что село Садовое может стать примером "садовой реформы", чтобы вся Украина увидела, что должно быть в каждом селе.

Напомним, Министерство цифровой трансформации завершило исследование интернет-покрытия в Украине, которое показало, что миллионы украинцев не имеют доступа к интернету.