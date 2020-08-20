Россия в ТКГ поставила ультиматум относительно выборов на Донбассе - Кравчук

КИЕВ. 20 августа. УНН. На заседании трехсторонней контактной группы 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО. Об этом сказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью одному из украинских телеканалов, передает УНН.

"Якобы в украинском законе отступили от Минских соглашений, от формулы Штайнмайера. Это была главная причина. Я вам скажу больше. Какой бы вопрос они не вспомнили - и это было в рабочих группах, и уже вчера на совместной дискуссии в ТКГ - любой вопрос они завершали так: мы можем согласиться, но обязательно, чтобы было записано, что этот документ, который мы согласовываем, вступит в силу только после того, как Верховная Рада примет решение, и закон, или содержание закона будет соответствовать минским соглашениям и существующим договоренностям", - сказал Кравчук.

По его словам, оппоненты недовольны, что в постановлении выборы не могут проходить на территории ОРДЛО, "а только по всей Украине".

"Они не возражают, чтобы во всей Украине, но чтобы не писать, что не может проходить на этих территориях. То есть снять с Верховной Рады именно это положение. И тогда будет разблокирована наша работа", - сказал глава украинской делегации.

Напомним, Президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что очень доволен работой первого президента Леонида Кравчука в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.