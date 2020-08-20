Минэнерго обсудило корпоратизацию "Энергоатома"

КИЕВ. 20 августа. УНН. Корпоратизация ГП "НАЭК "Энергоатом" предусмотрена кредитным соглашением между ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЕБРР и ратифицированным Верховной Радой Украины гарантийным соглашением. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

На сегодняшнем совещании представители Минэнерго, НАЭК "Энергоатом", консультанты из международных организаций обсуждали варианты относительно наиболее оптимального с юридической точки зрения сценария корпоратизации предприятия.

"Мы вместе должны провести пофакторный анализ плюсов, минусов и рисков каждого сценария и выбрать оптимальный вариант. До конца следующей недели нужно подготовить сводный анализ для дальнейшего обсуждения с представителями правительства", - отметил заместитель министра энергетики Юрий Бойко.

Напомним, согласно Указу Президента Украины до конца 2020 года необходимо принять меры по осуществлению подготовки и проведения корпоратизации ГП "НАЭК "Энергоатом", в том числе, разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

12 августа под председательством Премьер-министра Украины состоялось совещание с представителями всех заинтересованных сторон, в том числе Минэнерго, по подготовке к корпоратизации предприятия.

Как сообщалось ранее, 31 июня Минэнерго утвердило новую редакцию ГП "НАЭК "Энергоатом", предусматривающую введение на предприятии института корпоративного управления. Устав предусматривает создание на государственном предприятии Наблюдательного совета в составе семи членов, четыре из которых должны соответствовать критериям независимости и требованиям, установленным законодательством.

Также напомним, правительство ввело расчет покрытия себестоимости електренергии "Энергоатома", чтобы исключить продажу атомной электроэнергии бизнеса по заниженным ценам, в ущерб госкомпании.