В Гомеле по делу о массовых беспорядках задержана доверенное лицо Тихановской

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Гомеле задержана доверенное лицо экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской - Татьяна Каневская. Об этом сообщил правозащитник Леонид Судаленко, передает УНН со ссылкой на TUT.BY.

“Как написал Судаленко на своей странице в Facebook, Татьяна Каневская задержана и доставлена в СИЗО № 1 Минска по уголовному делу о массовых беспорядках”, — говорится в сообщении.

Напомним, Генпрокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в связи с деятельностью Координационного совета оппозиции по подозрению в “захвате власти”.