КИЕВ. 20 августа. УНН. На Международной космической станции произошла утечка воздуха. Одной из возможных причин является попадание метеорита или космического мусора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“На МКС обнаружена микроутечка атмосферы станции. Ведутся работы по ее локализации. Специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление... Утечка воздуха была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа”, — сообщили в СМИ.

Сообщается, что в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль “Звезда” для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента. Данная процедура отражена в бортовой документации и является совместным решением групп управления американского и российского сегмента МКС. Во время пребывания в течение трех дней на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ.

Уточняется, что российско-американский экипаж МКС ведет работу по локализации места утечки воздуха со станции.

“Специалисты предварительно считают, что одной из возможных причин обнаруженной на МКС утечки воздуха может являться пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора”, — рассказал собеседник агентства.

В Роскосмосе уточнили, что жизни российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, которые сейчас находятся на борту МКС, ничего не угрожает.

Напомним, в июле МКС внепланово изменила орбиту, чтобы избежать столкновения с космическим мусором .