Координационный совет оппозиции Беларуси требует срочной встречи с властью и силовиками

КИЕВ. 20 августа. УНН. Координационный совет (КС) белорусской оппозиции обратился в органы власти и силовые структуры республики, для проведения встреч и обсуждения требований "большинства граждан Республики Беларусь". Об этом говорится в сообщении КС на их канале в Telegram, передает УНН.

“20.08.2020 были направлены официальные обращения в адрес Главы Администрации Президента И.Сергеенко, Генеральной Прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в резолюции”, — говорится в сообщении

Добавляется, что участие членов КС организуется на мероприятиях, проводимых по всей территории Беларуси, в том числе, в мирных акциях, встречах работников трудовых коллективов и т.п.

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“Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для решения политического кризиса”, — добавляется в сообщении КС.

Под вечер 20 августа в центре Минска собралось около 20 тысяч человек.

Напомним, Генпрокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в связи с деятельностью Координационного совета оппозиции по подозрению в “захвате власти”.

Как сообщал УНН, в Беларуси президиум Координационного совета оппозиции вечером в среду, 19 августа, по итогам своего первого заседания принял резолюцию с основными требованиями к власти.