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В этом году за вход в порты аннексированного Крыма наказали 10 иностранных судов

В этом году за вход в порты аннексированного Крыма наказали 10 иностранных судов

КИЕВ. 21 августа. УНН. В течение 2020 года 10 кораблей лишили права ходить под иностранным флагом за того, что они заходили в порты оккупированного Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение заместителя постпреда Украины при Международной морской организации (IMO) Виталия Мошковского в Facebook.

“10 судов лишили году права плавать под иностранным флагом за заход в Крым”, — написал Мошковский.

Он пояснил, что речь идет про два судна под флагом Белиза, одно под флагом Боливии, два под флагом Камеруна, три — под флагом Коморских островов и два — под флагом Палау.

Мошковский добавил, что с 2017 года благодаря “многочисленным обращениям” Украины такую санкцию применили по 57 судов.

Международная морская организация (IMO) — это международная межправительственная организация, является специализированным учреждением ООН. Деятельность IMO направлена на отмену дискриминационных действий, затрагивающих международное торговое судоходство, а также принятие норм (стандартов) по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения с судов окружающей среды, в первую очередь, морского.

Напомним, в июле этого года МИД осудил проведение “военно-морского парада” РФ в оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: ООН, санкции, Украина, корабль
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