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Больницы "первой" и "второй" волны объединяют из-за роста количества больных COVID-19 - Минздрав

Больницы "первой" и "второй" волны объединяют из-за роста количества больных COVID-19 - Минздрав

Максим Степанов

КИЕВ. 21 августа. УНН. Больницы "первой" и "второй" волны объединяют в связи с ежедневным ростом количества заболевших коронавирусной болезнью. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Я считаю, что мы должны говорить, что у нас нет больниц "первой" волны и "второй" волны. Я дал соответствующее задание, чтобы их все объединили в связи с большим количеством людей, поступающих в больницы", - сказал Степанов.

По его словам, коронавирусная болезнь часто имеет тяжелое течение, поэтому кровати заполняются по всей территории Украины.

Напомним, по информации Минздрава, больницы "второй волны" в Украине на сегодня обеспечены средствами индивидуальной защиты значительно хуже, чем больницы "первой волны".

Источник: УНН
Теги: Минздрав, больницы, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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