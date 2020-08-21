Голубовская не исключила изменения стратегии госпитализации больных COVID-19

КИЕВ. 21 августа. УНН. Если в стране заболеваемость коронавирусной болезнью будет расти, то придется пересматривать стратегию госпитализации. Это усложнит качество оказания медпомощи. Об этом сообщила на брифинге врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает корреспондент УНН.

"Как мы с вами видим, ежедневная статистика по новой коронавирусной болезни в нашей стране ухудшается. Мы это ожидали. Но я хочу обратиться к каждому из вас и сказать следующее: можно верить в коронавирус, можно в него не верить... Все эти данные, которые обнародовал наш министр, для кого сухие статистические данные. Но для людей, которые уже столкнулись с этой болезнью, для медицинских работников, которые более полугода работают в сложных условиях, это такая суровая реальность", - сказала Голубовская.

По ее словам, в настоящее время увеличивается количество тяжелых форм заболевания и количество людей, которые умирают.

"Да, мы говорили, что болеют и умирают так называемые "группы риска", которые уже известны в обществе. Но я хочу подчеркнуть, что сейчас болеют молодые люди, болеют тяжело и умирают", - добавила Голубовская.

Также она обратилась к украинцам с просьбой не пренебрегать правилами безопасности.

"Если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы вынуждены будем менять стратегию и касательно госпитализации людей. Сейчас мы можем госпитализировать максимум тех людей, которые требуют какого-то медицинского вмешательства, средние формы заболевания также входят в показания к госпитализации... Если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены тоже пересматривать показания к госпитализации и госпитализировать только тяжелые формы заболевания. Это усложнит качество оказания медпомощи", - сказала Голубовская.

Напомним, комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила уровни эпидемической опасности в разрезе административных единиц, теперь в "красный" уровень опасности попали 14 административных единиц.