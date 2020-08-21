Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Николаевскую область

КИЕВ. 21 августа. УНН. Началась рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Николаевскую область. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Глава государства осмотрит завершения работ на автодороге, которую ремонтировали в рамках Национальной программы "Большая стройка". Также Владимир Зеленский примет участие в презентации Стратегии развития области до 2027 года. Кроме того, Президент встретится с представителями бизнеса морехозяйственного комплекса и судостроительной отрасли Николаевской области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, вчера Президент посетил с рабочей поездкой Херсонскую область.