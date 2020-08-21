Холодницкий уволился с должности руководителя САП

КИЕВ. 21 августа. УНН. Назар Холодницкий уволился с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры по собственному желанию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее заявление за подписью Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, передает УНН.

Так, Холодницкий опубликовал приказ Генерального прокурора, в котором говорится об "увольнении Назара Холодницкого с должности заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры с 21 августа 2020 года в связи с подачей заявления об увольнении с должности по собственному желанию".

"Сегодня могу с уверенностью сказать о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины выполнят свою миссию. Я благодарю свой коллектив за преданность делу, честность и неподкупность - мы достойно выполняем свою работу. В деятельности САП были также взлеты и падения, разочарования... это естественный процесс... Однако в самые тяжелые периоды мы оставались единственной командой, поэтому я благодарю каждого из вас за поддержку. 14 лет я отдал прокуратуре, из которых 5 лет своей жизни я полностью посвятил САП, о чем не жалею ни дня..." - прокомментировал сам Холодницкий.

Добавим, Холодницкий 30 ноября 2015 года был назначен заместителем Генерального прокурора Украины - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.