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Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок

Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок

КИЕВ. 21 августа. УНН. С 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт, ведь правительство временно приостановило соглашение с Беларусью о безвизовых поездках граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"С 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт. С началом осени вступает в силу постановление Кабинета министров Украины "О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заработает новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной.

"Пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами", - добавили в ГПСУ.

Также сообщается, что за семь месяцев 2020 года пограничники обнаружили более 300 поддельных паспортных документов, более двух десятков чужих и более 1300 недействительных.

"Граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 года находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники будут беспрепятственно пропускать и по внутренним паспортам", - уточнили в ГПСУ.

Напомним, в мае правительство приняло проект постановления о частичном приостановлении действия соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан. Министерство иностранных дел тогда пояснило, что выезд украинцев в Беларусь по заграничным паспортам позволит уменьшить время прохождения пограничного контроля и защитить граждан.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, Госпогранслужба, Безвиз
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