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Зеленский примет участие в торжествах ко Дню Независимости вместе с первой леди - ОП

Зеленский примет участие в торжествах ко Дню Независимости вместе с первой леди - ОП

Владимир Зеленский

КИЕВ. 21 августа. УНН. Торжества ко Дню Независимости Украины состоятся при участии Президента Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

"В понедельник, 24 августа, Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 29-й годовщины независимости Украины", - говорится в сообщении.

В Киеве на Михайловской площади, Глава государства с супругой, как указано, присоединятся к церемонии почтения памяти павших защитников Украины.

На Софийской площади Президент выступит с речью по случаю 29-й годовщины независимости Украины и вручит государственные награды.

Напомним, ко Дню Государственного Флага Украины и 29-й годовщине Независимости Украины в столице состоится ряд торжественных, культурных и спортивных событий. В КГГА утвержден соответствующий план мероприятий.

Как сообщал УНН, жена Зеленского недавно переболела коронавирусом. Зеленский рассказал подробности о COVID-19 у его жены и заявил, что его сын также переболел коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: День Независимости, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
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