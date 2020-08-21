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МОН утвердило 50 новых стандартов высшего образования

МОН утвердило 50 новых стандартов высшего образования

КИЕВ. 21 августа. УНН. Министерство образования и науки Украины утвердило 50 новых стандартов высшего образования, поэтому в целом уже утверждено 150 стандартов "нового поколения". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"К началу нового учебного года утверждено еще 50 новых компетентностных стандартов высшего образования: 27 - для образовательной степени "Бакалавр" и 23 - для образовательной степени "Магистр". Так, на сегодня утверждено уже 150 стандартов "нового поколения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые стандарты соответствуют требованиям "Болонского процесса" и базируются на компетентностном подходе. В стандартах не установлен перечень нормативных дисциплин (как это было раньше), это дает больше возможностей вузам в создании различных образовательных программ.

Следовательно, стандарты предусматривают осуществление мониторинга и периодического пересмотра образовательных программ, ориентированных на ежегодное оценивание студентов и преподавателей вуза, регулярное обнародование результатов таких оценок, вводят эффективную систему предотвращения и выявления академического плагиата в научных работах преподавателей и студентов.

Напомним, по информации МОН, украинскому образованию надо перейти к образовательному кодексу, чтобы не менять законодательство под ту или иную ситуацию в стране.

Источник: УНН
Теги: образование, Минобразования
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