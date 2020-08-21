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"Она простоит 50 лет": Зеленский проверил ход строительства дороги в Николаевской области

"Она простоит 50 лет": Зеленский проверил ход строительства дороги в Николаевской области

Владимир Зеленский

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что автодорога государственного значения Н-14 "Александровка - Кропивницкий - Николаев", которую восстанавливали в рамках Национальной программы "Большая стройка", по словам строителей - простоит 50 лет. Об этом он сказал во время брифинга во время рабочей поездки в Николаевскую область, передает корреспондент УНН.

"Это сверхпрочная дорога. Я знаю, что иногда нам приходится кроме наших амбициозных планов, о которых мы говорили, около 5 тыс. км дорог по Украине - некоторые дороги просто надо немного поддерживать. То есть, здесь история о другой дороге, здесь капитальная, серьезная, мощная дорога. Поэтому будет стоять, думаю так, 50 лет. Ну, так говорят строители. Если что - через 50 лет их найдем", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский о строительстве дорог в Николаевской области сказал, что ему хочется сказать что-то плохое, но он не может.

Источник: УНН
Теги: строительство, дорога, Николаев и Николаевская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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