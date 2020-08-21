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В Минздраве планируют до середины сентября выйти на уровень 30 тыс. ПЦР-тестов в сутки

В Минздраве планируют до середины сентября выйти на уровень 30 тыс. ПЦР-тестов в сутки

Максим Степанов

КИЕВ. 21 августа. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что у них есть задача до 15 сентября выйти на уровень 30 тысяч проведенных ПЦР-тестов в сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"У нас есть задача до 15 сентября выйти на уровень 30 тысяч проведенных ПЦР-тестов в сутки. Сегодня лабораторные мощности позволяют нам это делать", - сказал Максим Степанов.

Отмечается, что соответствующее задание он поставил во время селекторного совещания с руководителями структурных подразделений здравоохранения ОГА и областных лабораторных центров и начальниками областных штабов по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19.

"По состоянию на 19 августа лабораториями всех форм собственности проведено 1 млн 256 тыс. 698 тестов методом ПЦР и 860 тыс. 388 ИФА-тестов. Сейчас лидерами по проведению лабораторных исследований является город Киев, Львовская и Одесская области. Меньше всего исследований проведено в Луганской (11 тыс. 035), Николаевской (17 тыс. 494) и Полтавской (21 тыс. 924) областях", - указано в сообщении.

Отмечается, что также во время совещания министр здравоохранения отметил, что в каждой области срочно должен быть налажен алгоритм работы горячих линий, которые будут предоставлять четкие ответы и советы людям по их действиям в случае появления симптомов коронавирусной болезни.

Напомним, в Украине уже более 100 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2 106.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, тестирование, Максим Степанов
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