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В Украине на нарушителей карантина составили более 20 тыс. админпротоколов

В Украине на нарушителей карантина составили более 20 тыс. админпротоколов

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Украине с начала введения карантинных ограничений полицейские составили на нарушителей более 20 тысяч административных протоколов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Всего с начала введения ограничительных мер полицейские составили 23753 административных протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Сообщается, что больше всего админпротоколов составлено в Днепропетровской области (3094), Киеве (2675), Харьковской (2255), Львовской (1670) и Одесской областях (1414).

"Среди них - 5235 админпротоколов составлено на работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 2504 - на руководителей торговых учреждений питания, 1996 - на водителей транспортных средств, 847 - на руководителей предприятий, учреждений и 533 протокола - на руководителей, работников и посетителей ночных развлекательных заведений", - отмечается в сообщении.

Кроме того, 2640 админпротоколов составлено за нарушение карантинных правил самоизоляции.

Напомним, за почти 6 месяцев в Украине нарушители карантина получили в судах штрафов более чем на 8 млн грн.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, нарушение, карантин
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