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Президент обсудил законопроект о водном транспорте с бизнесменами Николаевской области

Президент обсудил законопроект о водном транспорте с бизнесменами Николаевской области

КИЕВ. 21 августа. УНН. Во время рабочей поездки в Николаевскую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с предпринимателями из морехозяйственной и судостроительной отрасли, чтобы обсудить проект закона "О внутреннем водном транспорте", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"К обсуждению необходимо привлечь администрации трех областей: Одесской, Херсонской, Николаевской. Также - представители бизнеса этого направления и обязательно вице-премьер по промышленности и отраслевой министр. Ведь этот законопроект должен быть согласован со всеми сторонами, - сказал он во время встречи.

Зеленский рассказал, что интересовался у главы профильного комитета парламента, почему этот законопроект до сих пор не принят, и выяснил, что "бизнесу не очень нравится формат его подготовки ко второму чтению".

"Люди не согласны с какими-то нормами. Может, там есть нормы, где это (несогласие - ред.) логично?" - отметил он.

Вопрос о необходимости обсуждения законопроекта во время встречи поднял генеральный директор ООО "Нибулон" Алексей Вадатурский.

"Давайте договоримся: до конца августа мы проведем такую встречу всех, кто вовлечен в этот законопроект, где все это будет проговорено", - отметил Глава государства.

Так, законопроект "О внутреннем водном транспорте" был принят в первом чтении в апреле 2020 года. Документ устанавливает организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта, нормирует развитие этой отрасли.

Как сообщал УНН, продолжение работы над законопроектом в Верховной Раде запланировано на осень этого года.

Источник: УНН
Теги: Украина, бизнес, транспорт, законопроект, Николаев и Николаевская область, Президент, Владимир Зеленский
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