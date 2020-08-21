ВР рекомендовали ратифицировать соглашение с ЕС о предоставлении Украине помощи на 1,2 млрд евро

КИЕВ. 21 августа. УНН. Комитет ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС рекомендовал парламенту ратифицировать соглашение с Европейским Союзом о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

"Комитет на своем заседании рассмотрел проект закона №0063 от 12 августа 2020 года о ратификации меморандума и кредитном соглашении с ЕС о получении Украиной макрофинансовой помощи от ЕС на сумму до 1 миллиарда 200 млн евро. Комитет рекомендует Верховной Раде принять этот проект за основу и в целом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение предоставить макрофинансовую помощь Украине для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19 Еврокомиссия приняла 22 апреля 2020 года. 25 мая это решение поддержал Европейский Парламент и Совет ЕС, а в начале августа меморандум о предоставлении такой помощи согласовала Еврокомиссия от имени ЕС.

"Условиями получения первого транша макрофинансовой помощи для Украины является прогресс в сотрудничестве с МВФ, обеспечение независимости Национального банка и прогресс в выполнении Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Для получения второго транша помощи Украина обязана выполнить еще больше условий, в частности: обеспечить прозрачность медицинских закупок, провести налоговую и таможенную реформу, усилить независимость судебной системы, системы госуправления и антикоррупционных органов, прокуратуры, а также обеспечить прозрачные условия и честной конкуренции на рынке газа в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе состоялся телефонный разговор министра финансов Сергея Марченко и европейского комиссара по экономическим вопросам Паоло Джентилони, во время которой стороны обсудили рынок внешних заимствований.