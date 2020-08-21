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В НАБУ прокомментировали увольнение Холодницкого

В НАБУ прокомментировали увольнение Холодницкого

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины выразили надежду, что увольнение с должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого не должно помешать расследованиям в Бюро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Увольнение с должности руководителя САП Назара Холодницкого не должно помешать расследованиям Национального бюро", - говорится в сообщении.

Сообщается, что период пятилетнего сотрудничества НАБУ и САП запомнился стремительным стартом противодействия топкорупции в Украине, резонансными расследованиями и первыми судебными приговорами с реальной мерой наказания виновных.

"Как в любом рабочем процессе было разное: конфликты, дискуссии, компромиссы и достижение полного согласия", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что прошедшие полгода стали едва ли не самыми конструктивными с точки зрения взаимодействия и эффективности работы НАБУ и САП.

"Надеемся, что с увольнением руководителя САП и последующей необходимостью решения отдельных рабочих вопросов с Офисом Генерального прокурора не станет риском для функционирования налаженного антикоррупционного механизма", - говорится в сообщении.

Напомним, Назар Холодницкий уволился с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры по собственному желанию.

Источник: УНН
Теги: Назар Холодницкий, НАБУ, САП, увольнение

В тексте упоминаются

Холодницкий Назар
Холодницкий Назар
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