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Глава МИД Германии в Украине планирует встречу с Зеленским: детали

Глава МИД Германии в Украине планирует встречу с Зеленским: детали

Хайко Маас

КИЕВ. 21 августа. УНН. В рамках визита министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в Украину 24 августа запланирована встреча с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Об этом сегодня заявил представитель МИД ФРГ, передает УНН.

"Министр иностранных дел Хайко Маас отправится в однодневную поездку в Киев в понедельник, 24 августа, в национальный праздник Украины (День Независимости - ред.)", - сообщил дипломат.

Он отметил, что по прибытии Маас встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Затем министр иностранных дел Маас проведет дальнейшие политические переговоры, в том числе с президентом Украины Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Темы будут включать дальнейшую процедуру в нормандском формате по урегулированию конфликта на востоке Украины и повестку дня реформ украинского правительства", - заявили в МИД.

Как сообщал УНН, в 29-ю годовщину Независимости Украины в Киеве с визитом будет находиться федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Германия, День Независимости
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