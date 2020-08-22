В МинВОТ обсудили санкции против тех, кто преследует украинских верующих в Крыму

КИЕВ. 22 августа. УНН. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (МинВОТ) Украины призвало применить санкции в отношении тех, кто преследует украинских верующих в Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр министерства.

Отмечается, что это обсуждалось 21 августа между главой МинВОТ и одновременно вице-премьер-министром Алексеем Резниковым и архиепископом Симферопольским и Крымским Православной церкви Украины Климентом.

Они обсудили вопросы притеснений религиозных прав граждан Украины во временно оккупированном Россией Крыма, а также “применение санкционных ограничений в отношении лиц, которые имеют отношение к выселению общины ПЦУ с Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги во временно оккупированном Россией Симферополе”.

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“Россия незаконно присвоила и распоряжается имуществом крымской общины ПЦУ в оккупированном нею украинском Крыму, продолжает бесстыдно нарушать нормы международного права. Такие действия не могут оставаться безнаказанными. Кроме национальных санкций, Украина будет ставить вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма в сотрудничестве с международными партнерами”, — подчеркнул Резников.

Отмечается, что во время встречи были обсуждены вопросы пересечения КПВВ саященникамы православной миссии, которые посещают украинских пленных в Крыму, в условиях временных ограничений, связанных с карантином, а также возможность создания негосударственного фонда по поддержке и впроваждення культурно-гуманитарных проектов в Крыму.

Как сообщал УНН, у Президента обвинили Россию в попытках уничтожить украинскую культуру в оккупированном Крыму.