Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,2515  EUR: 32,55 0,0556 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Рынок отыграл свое: эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости
Рынок отыграл свое: эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
6360

Зеленский о режиме тишины: "это серьезный шаг вперед"

Зеленский о режиме тишины: "это серьезный шаг вперед"

Владимир Зеленский

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже месяц на Востоке Украины сохраняется "режим тишины" - боевых потерь и ранений нет. Об этом он сказал во время интервью в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

"Сегодня, по крайней мере, уже месяц, как происходит, с плюсами, с минусами, но происходит "режим тишины". Он сохраняется. Боевых потерь, боевых ранений, боевых летальных случаев в течение месяца нет. Я горжусь этим очень. Держу кулаки и действительно, ежедневно мы получаем результат - в течение суток 3-4 раза и каждый раз смотришь - нет военных потерь. И я радуюсь. И верю, что это такой серьезный шаг вперед", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, 22 июля 2020 года, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.